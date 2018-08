CD&V neemt Homans onder vuur: “Ze weet niet eens hoeveel sociale woningen geschikt zijn voor mensen met beperking”

Meer dan drie jaar. Zo lang bedraagt de gemiddelde wachttijd voor een sociale woning voor mensen met een fysieke beperking. ­Bovendien zijn er volgens CD&V te weinig woningen die aangepast zijn voor deze groep potentiële huurders. “Sterker nog, minister Homans registreert het aantal niet eens.”

CD&V trekt aan de alarmbel. De voorbije jaren drong de fractie in het Vlaams Parlement al herhaaldelijk aan bij minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) om het aantal sociale woningen te registreren dat aangepast is voor mensen met een beperking. Huizen met bredere doorgangen voor een rolstoel, bijvoorbeeld.

Maar op dit moment beschikt de minister niet over die cijfers. “En zelfs na drie jaar toont ze nog geen engagement om er iets aan te doen”, zegt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

Problematisch, zegt CD&V. “Door de vergrijzing zullen alleen maar meer mensen met een beperking nood hebben aan een sociale woning.” Zo zullen er binnen een dertigtal jaar een half miljoen 80-plussers meer zijn dan nu. “Als we niet weten wat we vandaag al hebben, dan zijn we minder goed voorbereid op de toekomst.”

Bovendien genieten zulke kandidaat-huurders een voorrangsregeling en zouden ze in principe sneller een woning moeten krijgen. Maar zo’n voorrang kan alleen worden toegekend als de woning specifiek is aangepast.

Duizenden dossiers

Een blik op de wachtlijsten toont dat er nog werk op tafel ligt. Zo bedroeg de gemiddelde wachttijd voor huurders met een fysieke beperking in 2016 maar liefst 1.169 dagen, of meer dan drie jaar. Dat is een dikke maand meer dan de gemiddelde wachttijd voor alle kandidaten. Op het einde van 2016 ging het om 3.372 openstaande dossiers.

Schryvers pleit daarom voor een correcte registratie. “Zo krijgen kandidaat-huurders een realistisch idee van de wachttijd, en is er een betere afstemming van vraag en aanbod.”

3 miljard euro

Minister Homans ontkent niet dat het aantal aangepaste woningen niet systematisch wordt bijgehouden. “Maar ik heb enorm ­geïnvesteerd in het uitbreiden van het so­ciaal woonaanbod”, zegt ze. “Sinds 2014 werd al meer dan 3 miljard euro vrijgemaakt voor de nieuwbouw en renovatie van sociale woningen. Ook voor 2018 is er opnieuw een hoog bedrag van 825 miljoen euro voorhanden. De investeringen zijn ongezien.”

Bovendien kijkt het kabinet-Ho­mans vooral naar minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), die ook bevoegd is voor het huisvesten van personen met een fysieke beperking. Daar was gisteren niemand bereikbaar.