Joeri is het beu na dodelijk ongeval op kruispunt waar hij zelf verminkt raakte: “We gaan het bezetten”

Kuurne - Na een nieuw zwaar ongeval op de plaats waar hij zelf verminkt raakte, is de maat vol voor Joeri Verbeeck (20). De Heulse student houdt op 1 september een protestactie op wat hij “het kruispunt des doods” noemt. Hij hoopt op 1.500 sympathisanten. “Stop met beloven en doe er iets aan!”, richt hij zich tot de bevoegde instanties.

23 april 2015. Dat is de dag waarop het leven van Joeri Verbeeck (20) uit Heule voorgoed veranderde. De toen 17-jarige was aan het fietsen, toen het op het kruispunt van de R8 en de Brugsesteenweg in ...