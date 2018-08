Fan roept “Hala Madrid” naar Courtois, die reageert veelbetekenend

De vraag is niet of, maar wanneer Thibaut Courtois naar Real Madrid trekt. De doelman heeft aan Chelsea duidelijk gemaakt dat hij naar de Spaanse hoofdstad wil. The Blues staan op het punt om met Kepa een nieuwe goalie aan te trekken. Van zodra die deal rond, kan het licht op groen voor de overgang van Courtois. Die werd op straat alvast toegeroepen door een fan. “Hala Madrid”, klonk het vanuit de wagen, de leuze van De Koninklijke. Courtois reageerde met een kamerbrede smile.