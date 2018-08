Michel Preud’homme is tevreden over prestatie van Standard: “We verdienden meer”

Standard hield dinsdagavond in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League gelijke tred met Ajax. De ambitieuze Amsterdammers kregen in de slotminuten op Sclessin een late gelijkmaker te verwerken. “We komen terug van 0-2 tegen een betere ploeg, maar misschien hadden we wel meer verdiend”, reageerde Standard-coach Michel Preud’homme na het 2-2 gelijkspel.

“Er was weinig verschil tussen beide teams. Ik heb zelfs de indruk dat wij het spel meer gemaakt hebben. Ajax is met hun technische bagage een indrukwekkende ploeg van Champions League-niveau. We hebben Ajax uit hun comfortzone getrokken door heel hoog druk te zetten. We deden dat heel goed, maar jammer genoeg maken we achteraan verdedigende fouten. Daardoor kreeg Ajax ruimte en dan incasseer je doelpunten. Enkele spelers respecteerden de regels niet. We werken daar nochtans heel hard op”, toonde MPH zich kritisch.

“We hadden zo veel mogelijkheden om hen in het eerste halfuur pijn te doen, maar dat deden we niet. We speelden wel goed tussen de twee grote rechthoeken. Daar doen we niets mee. Ajax krijgt drie kansen en legde er twee binnen. Na de rust scoorden we gelukkig wel”, zalfde de oefenmeester van Standard. Preud’homme gelooft nog steeds in de kwalificaties voor de play-offronde van het kampioenenbal. “Ajax heeft nog steeds meer kwaliteit. Maar in voetbal is er altijd een kans. Dat hebben we voor ons publiek getoond. En we gaan dezelfde lef tonen in Amsterdam. Waarom zou het niet kunnen?”

De terugwedstrijd in de Amsterdamse ArenA vindt volgende week dinsdag (om 20u30) plaats. De winnaar neemt het nadien op tegen het Poolse Slavia Praag of de Oekraïense vicekampioen Dynamo Kiev.

Emond: “Kunnen winnen in Amsterdam”

Invallen bij een 0-2-achterstand en in Mpide blessuretijd de gelijkmaker binnentrappen. Dat heet dan een lekkere invalbeurt. Toen ref Stieler de bal in de 94ste minuut op de stip legde, eiste Renaud Emond de bal op en klaarde hij de klus ijzig koel. “Een strafschop nemen in de laatste minuut is nooit gemakkelijk. Ik was opgelucht dat die bal erin ging. Scoren tegen een grote club als Ajax in de voorrondes voor de Champions League is toch iets aparts. Als ploeg mogen we tevreden zijn. Terugkomen van een 0-2-achterstand geeft moed voor de return. Als we vroeger die gelijkmaker hadden gescoord, zat er wellicht nog meer in. Jammer dat mijn kopbal op de paal ging. Ajax heeft de betere uitgangspositie, maar ik ben ervan overtuigd dat we ook in ­Amsterdam kunnen winnen.”

Mpoku: “Waren nochtans gewaarschuwd”

Paul-José Mpoku sakkerde over de vroege tegengoals van Standard. “Het is erg jammer, want we waren beter in de eerste dan in de tweede helft. We wisten wat we deden en we waren klaar. We hebben nog automatismen van vorig jaar en langzaam maar zeker pikken we ook het nieuwe systeem van de coach op. Jammer genoeg pakken we goals die we niet mochten pakken. Ze waren vermijdbaar, want we hadden er op training op gewerkt. We wisten dat ze spelers hebben die in de rug opduiken.”