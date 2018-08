Hazard kapitein bij Chelsea, Vermaelen terug bij Barcelona

Twee dagen nadat hij de training had hervat bij Chelsea, kreeg Eden Hazard gisteren al minuten in de oefenmatch van Chelsea tegen Lyon. De kapitein van de Rode Duivels viel na 68 minuten in voor Willian en nam ook diens aanvoerdersband over. De Rode Duivel zette ook de beslissende strafschop om en bezorgde zijn ploeg zo de zege. Hier en daar wordt Hazard getipt als de nieuwe vaste aanvoerder van de Blues. Het zou deel hebben uitgemaakt van het charmeoffensief van de club en van coach Maurizio Sarri om de Belg nog minstens een jaar gelukkig te houden bij Chelsea.