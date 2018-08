Het bijzondere verhaal van Anderlecht-debutant Hannes Delcroix: “Met zijn loon sponsort hij een Haïtiaans gezin”

De klas van 1999 blijft talenten afleveren op de stoep van Hein Vanhaezebrouck. Tegen KV Oostende maakte het Brusselse publiek afgelopen zondag kennis met Hannes Delcroix (19). Geboren in Haïti, opgegroeid in de Noorderkempen en via Antwerp en Beerschot in de jeugdopleiding van Anderlecht beland. Zijn bijzondere verhaal.