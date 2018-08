CLUBNIEUWS. Antwerp wil Oulare terughalen, Club Brugge heeft goed nieuwe over Mata

Club Brugge haalde deze zomer Clinton Mata binnen, maar de rechtsachter revalideert nog steeds van pubalgie. Het herstel verloopt echter vlotter dan verwacht. Bij Antwerp zijn ze dan weer op zoek naar aanvallende versterking en is er een oude bekende in beeld. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

Het gaat de goede kant uit met Clinton Mata. De nieuwe rechterflank van Club Brugge werd meteen na zijn transfer geopereerd aan pubalgie en revalideert al sinds eind juni, maar zijn herstel zou sneller verlopen dan verwacht. Club maakte eerst nog gewag van een comeback begin oktober, maar mogelijk zou dat al eind september kunnen zijn. Op training kan de Belg steeds meer arbeid aan en gisteren deed hij al enkele oefeningen mee. De kans is reëel dat Club Mata al tijdens de tweede poulewedstrijd van de Champions League (2 of 3 oktober) kan gebruiken. De eerste wedstrijd ( 17 of 18 september) zou net te vroeg komen. Voor de wedstrijd overmorgen vrijdag tegen Kortrijk raken Nakamba en Denswil fit. Ook Mechele trainde gisteren achter gesloten deuren voor de eerste keer met de volledige groep, maar met zijn blessure wordt voorzichtig omgesprongen. Morgen moet blijken of hij al in de selectie zit.

Overigens zijn voor het derde seizoen op rij zijn alle 24.000 abonnementen van Club Brugge uitverkocht. Club Brugge en KV Mechelen krijgen ook elk een boete van 500 euro, waarvan de helft met uitstel, voor wangedrag van hun supporters in een oefenmatch op 18 juli.

Antwerp denkt opnieuw aan Obbi Oulare

Antwerp is op zoek naar een doelpuntenmaker om de aanval te versterken. De interesse in Obbi Oulare, vorig jaar gehuurd van Watford en zaterdag opnieuw aanwezig op de Bosuil, is daarom nooit weggeweest. De Great Old wil de 22-jarige targetman graag overnemen, maar zijn Engelse werkgever wil hem niet zomaar laten gaan. Bovendien is hij niet meteen inzetbaar. Maar ook hij is niet dé killer in het strafschopgebied, vorig jaar scoorde hij slechts 3 keer in 16 matchen. Daarom onderzoekt Antwerp ook nog andere pistes.

Neto doet wedstrijdritme op

Op de openingsspeeldag van de beloftecompetitie ontving Jong AA Gent Antwerp. Bij de thuisploeg kregen Neto, Raskin en Andrijasevic de kans om speelminuten te sprokkelen. Daarnaast was er ook een experiment met Van De Wiel als rechtsachter: een nieuwe rol voor de middenvelder, die hij vol inzet volbracht. Andrijasevic opende de score na knap werk van youngster Diedhiou. Na de pauze kwam Antwerp opzetten en Jaadi maakte gelijk van op de stip. Uiteindelijk zorgde Raskin – na rust heel bedrijvig – met een heerlijke volley voor de eerste Gentse zege van het seizoen.

Genk voorziet extra politie voor Poolse fans

De heenwedstrijd tegen Lech wordt morgen om 20 uur op gang gefloten door de Roemeense scheidsrechter Marcus Avram. Hij viert uitgerekend donderdag zijn 39ste verjaardag. Avram leidde drie jaar geleden in de Europa League nog de spookmatch Club Brugge-Napoli, die door de terreurdreiging in een leeg stadion werd afgewerkt. De zone Carma gaat extra politiemensen en een helikopter inzetten voor het begeleiden van supporters van het Poolse Poznan voor en na de wedstrijd nu donderdag. In totaal worden zo’n duizend bezoekende fans verwacht. Het merendeel met de wagen.

*** Zulte Waregem bevestigt de interesse inMamadou Sylla(AA Gent).

*** Genk stuurt peperdure miskoop Pierre Desiré Zebli terug (lees hier meer)