Triggerfinger legt optreden op Lokerse Feesten stil door onweer

Het onweer hield dinsdagavond ook lelijk huis in Lokeren, waar Triggerfinger op de Grote Kaai net begonnen was met optreden. Na drie nummers begaf de geluidsinstallatie het tijdelijk door de insijpelende regen, maar even later schalde er weer muziek door de boxen. Ruben Block en co konden hun optreden niet hervatten en gaven dan maar een dj-set.

Het optreden werd rond 23.45 uur stopgezet nadat een zwaar onweer was losgebarsten boven Lokeren. De band was aan zijn derde nummer bezig, maar de muziekinstallatie begaf het onder het insijpelende water. De festivalgangers probeerden te schuilen voor de stortvloed, in een mum van tijd liep het plein leeg.

Toen de storm na een kleine tien minuten afnam, kwam de band opnieuw op het podium. Ze speelden nog enkele minuten akoestisch, bij gebrek aan werkende muziekinstallatie. Met een geïmproviseerde dj-set met twee laptops en Spotify brachten zanger Ruben Block en drummer Mario Goossens de 500 à 600 resterende festivalgangers alsnog aan het dansen. Zo werd het uiteindelijk toch nog een lange feestnacht.

Foto: Geert Van de Velde

