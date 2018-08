Tweeëndertig gewonden bij brand aan Duitse hogesnelheidslijn, huizen zwaar beschadigd

Bij een grote brand aan de hogesnelheidslijn in Siegburg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, zijn 32 personen gewond geraakt. Dat maakte een woordvoerder van de landkreis Rhein-Sieg-Kreis woensdagochtend bekend. Eén persoon zou zwaargewond zijn geraakt. De overigen raakten bedwelmd door de rook of hadden andere lichtere problemen.

Het langeafstandsverkeer is inmiddels hervat. Wanneer er weer lokaal treinverkeer mogelijk is tussen Keulen en Frankfurt is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van het spoor.

Door de wekenlange droogte kon de bermbrand razendsnel uitbreiden. Acht gebouwen liepen zware schade op, het hogesnelheidsverkeer werd stilgelegd. Volgens de landkreis kunnen vijftien bewoners hun huis niet meer in. Ze moesten naar opvangcentra van de stad of naar familieleden.

Na verschillende uren hadden in totaal 550 brandweermannen de brand onder controle. Er kwam ook een waterkanon van de politie en een helikopter aan te pas. Woensdagochtend was de brandweer niet massaal meer ter plaatse.

