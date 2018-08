Politie zoekt 62-jarige vrouw die verdween met fiets

Rotselaar - Op vraag van het parket van Leuven verspreidt de politie volgend opsporingsbericht:

Op maandag 6 augustus 2018 tussen 21 uur en 22 uur verliet de 62-jarige Elisabeth Adriaens haar woonplaats in de Walenstraat in Rotselaar. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Zij verplaatst zich met een zwarte elektrische damesfiets van het merk Winora Sinus. Deze fiets is voorzien van twee afneembare fietstassen. Elisabeth is tussen de 1.60 meter en 1.70 meter groot en is normaal gebouwd. Zij heeft bruin geverfd haar.

Mevrouw Adriaens heeft dringend medische zorgen nodig. Hebt u Elisabeth Adriaens of haar fiets nog gezien of weet u waar zij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800-30.300. U kunt uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.