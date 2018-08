Washington voert nieuwe invoerheffingen door, onder meer op elektronica

Op 23 augustus voeren de Verenigde Staten nieuwe invoerheffingen door van 25 procent op 16 miljard dollar (14 miljard euro) aan Chinese goederen. Ze doen dat “in een reactie op China’s oneerlijke handelspraktijken”, zo heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiging (USTR) aangekondigd.

De USTR publiceerde ook meteen de lijst met 279 geviseerde producten. Het gaat onder meer om bepaalde Chinese elektronica, plastics, chemicaliën en railmateriaal.

De nieuwe douanerechten komen bovenop de invoerheffingen van 25 procent op 34 miljard dollar (29 miljard euro) aan Chinese producten die de VS op 6 juli al in werking lieten treden. Als vergelding daarvoor voerde China op zijn beurt al heffingen door op onder meer Amerikaanse auto’s en landbouwproducten zoals sojabonen, varkens- en rundsvlees en zuivelproducten.

“Werkt veel beter dan verwacht”

Midden juli publiceerde de USTR ook al een lijst met 200 miljard dollar aan Chinese producten waarop ze bijkomende invoerrechten wil heffen vanaf september. De Amerikaanse regering dreigt er nu mee om daarop geen tarief van 10 procent, maar wel van 25 procent te heffen.

De nieuwe douanerechten komen er nadat Amerikaans president Donald Trump zaterdag nog de loftrompet over de importheffingen had gestoken. “De invoertarieven werken veel beter dan iemand ooit kon verwachten”, zei het staatshoofd op Twitter. “De Chinese beurs is met 27 procent gezakt in de laatste vier maanden, en ze praten met ons. Onze beurs is sterker dan ooit en zal spectaculair stijgen eens de verschrikkelijke handelsverdragen succesvol worden heronderhandeld.”