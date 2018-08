Conservatief Ivan Duque legt eed af als president Colombia

In Colombia heeft Ivan Duque dinsdag de eed afgelegd als de 60ste president van Colombia. De 42-jarige conservatieve politicus neemt de fakkel over van de centrumlinkse Juan Manuel Santos, die voor zijn vredesakkoord met de FARC-rebellen in 2016 nog de Nobelprijs voor de Vrede won.

Foto: AFP

De eedaflegging vond dinsdag plaats voor het parlementsgebouw op de historische Plaza de Bolívar. Ze werd bijgewoond door 3.000 mensen. Ook tien Latijns-Amerikaanse staatshoofden tekenden present. In totaal waren er zeventien internationale delegaties afgevaardigd.

Akkoord met FARC “corrigeren”

Duque werd in juni verkozen tot nieuwe president. Een van zijn voornaamste campagnepunten was de wijziging van het vredesakkoord met de FARC. Hoewel het internationaal wordt bejubeld, is het verdrag in Colombia zelf omstreden. Duque vindt dat de regering te veel toegevingen heeft gedaan aan de guerrillero’s. Na zijn verkiezingsoverwinning kondigde hij meteen “correcties” aan.

Bij zijn eedaflegging dinsdag herhaalde het nieuwe staatshoofd zijn intentie om de “correcties” door te voeren. Zo wil hij verzekeren dat de slachtoffers van de FARC “de waarheid, gerechtigheid en schadeloosstelling” krijgen.

Het vredesakkoord uit 2016 met de FARC leidde tot het demobiliseren van 7.000 FARC-strijders. In totaal vielen in het 52 jaar durende conflict met de guerrillabeweging naar schatting 220.000 doden. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

Santos riep zijn opvolger bij de inaugurele zitting van het nieuwe parlement eind vorige maand nog op om het verdrag te respecteren. Hij waarschuwde Duque dat aanpassingen de overeenkomst “in stukken zullen scheuren”.

Dialoog met guerrillabeweging ELN

Met het aantreden van Duque wordt ook gevreesd voor het vredesoverleg met de kleinere guerrillabeweging ELN, die naar schatting 1.500 leden heeft. Vorige week werd bij een laatste onderhandelingsronde onder Santos “aanzienlijke vordering” gemaakt, maar was een akkoord niet binnen handbereik. Regeringsonderhandelaar Gustavo Bell gaf na afloop van de gesprekken te kennen dat het succes van de dialoog nu “zal afhangen van de nieuwe president”.