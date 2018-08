Onweer houdt lelijk huis in West-Vlaanderen: twee huizen onbewoonbaar na blikseminslag

Tielt / Beveren-Leie / Waregem - Het onweer heeft dinsdagavond lelijk huis gehouden in West-Vlaanderen. De vele bliksemschichten veroorzaakten op meerdere plaatsen inslagen. In Tielt en Waregem zijn twee huizen onbewoonbaar nadat de bliksem insloeg op een dak.

Een ouder koppel uit de Leukemeersenstraat in Tielt wist dinsdag iets voor middernacht niet wat hen overkwam. Ze lagen nog niet lang te slapen toen ze plots een luide knal hoorden. Ook de elektriciteit was uitgevallen. Toen ze een kijkje gingen nemen naar de elektriciteitskast in de garage rook de vrouw brand. Haar man nam boven een kijkje en zag dat de verdieping daar onder de rook zat.

In paniek zocht de vrouw hulp bij de buren, die de brandweer verwittigden. De man reed ondertussen zijn auto uit de garage. In een mum van tijd stond hun volledige zolderverdieping in brand. De rook kwam op alle plaatsen uit het dak.

De rook kwam op alle plaatsen uit het dak. Foto: gsd

Vuurbal

De brandweer probeerde nog te redden wat er te redden viel, maar het huis is onbewoonbaar. De bovenverdieping door de brand, het gelijkvloers door waterschade van de bluswerkzaamheden. De getroffen bewoners konden bij familie terecht.

Ook in de Gareelstraat in Waregem sloeg de bliksem in op het dak van een huis. Dat veroorzaakte een groot gat en een vuurbal die het dak in brand deed vliegen. Op het moment van de inslag was de zoon des huizes op de bovenste verdieping, maar hij bleef ongedeerd. Het huis is wel onbewoonbaar.