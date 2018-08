Wij haalden Witsel voor de camera voor zijn allereerste interview in dienst van Dortmund: “Ik heb héél veel gemist in China”

Axel Witsel zag op zijn tweede werkdag in Duitse loondienst vanuit de tribunes in het Zwitserse Sankt Gallen zijn Dortmund met 1-3 verliezen van Napoli. Bij Italianen bleef Dries Mertens – ook nog maar één dag terug uit vakantie - 90 minuten op de bank. Achteraf kreeg Mertens van Witsel in de catacomben een dikke knuffel, wij kregen zijn eerste interview in zwart-geel shirt.

Witsel zag Dortmund, met de Turk Sahin in zijn positie, in de eerste helft veel ruimte weggeven aan de kwieke Napolitaanse aanvallers. Milik profiteerde al snel van balverlies op het Duitse middenveld en trapte na 7 minuten de 0-1 fraai binnen. Vlak voor het halfuur maakte Maksimovic er met een rake kopbal op een hoekschop 0-2 van. Dortmund was zeker de evenknie van Napoli, maar het duurde tot halfweg de tweede helft voor het kon tegenscoren via Maximilian Philipp. Napoli had op dat moment net zeven wissels doorgevoerd. Daarbij nog geen Dries Mertens. Dortmund kreeg in het slot nog enkele goeie kansen, maar de gelijkmaker viel niet meer. In de slotminuut zorgde Callejon nog voor de 1-3.

Witsel had ’s ochtends nog een tweede keer getraind met zijn nieuwe ploegmakkers, ging langs bij de ploegdokter en regelde de laatste paperassen. De match tegen Napoli bekeek hij 's avonds nog vanaf de zijlijn, gelukkig mocht hij achteraf wel even met ons praten.

Lof van trainer Favre

Ook coach Lucien Favre had het na afloop even over Axel Witsel. "Als wij de bal verliezen, hebben we een probleem", legde de Zwitserse trainer van Dortmund uit waarom Witsel werd gehaald. "Witsel heeft veel ervaring. Hij speelt voor de verdediging. Op positie nummer zes of acht. Hij kan beide posities aan. Hij is zonder discussie een zeer goede speler. Hij is tactisch sterk, kan de bal goed bijgaan en laten rondgaan. Het was belangrijk dat we in defensief opzicht een speler bijkregen die dat ook goed kon.