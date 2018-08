Ladbrokes moet 300 Belgische gokkantoren één dag sluiten

Alle 300 Belgische vestigingen van Ladbrokes moeten op 3 september een hele dag hun deuren sluiten. De Kansspelcommissie legt de sanctie op omdat Ladbrokes klanten virtueel liet gokken terwijl dat niet wettelijk was geregeld, zo staat woensdag in Het Laatste Nieuws, De Morgen en La Dernière Heure.

Bij virtuele weddenschappen zetten spelers geld in op fictieve sportwedstrijden. Het resultaat is volledig onvoorspelbaar en hangt af van een computer. In de kansspelwet stond lang niets vermeld over die vorm van weddenschappen. Ze werden sinds 2012 gedoogd, tot uiterlijk 30 juni 2017. Enkel Ladbrokes bleef de virtuele weddenschappen ook nadien nog zeker tot 14 maart 2018 aanbieden, ondanks enkele veroordelingen.

De Kansspelcommissie opende een administratieve procedure en legde eind vorige maand de sanctie vast: het trekt de vergunning van Ladbrokes voor één dag in. Daarom moeten op maandag 3 september alle wedkantoren dichtblijven. Ook online gokken is dan verboden. Ladbrokes kan beroep aantekenen bij de Raad van State, maar dat werkt niet opschortend.

In mei werden virtuele weddenschappen overigens gelegaliseerd door een Koninklijk Besluit.