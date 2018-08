Gebied 20 keer groter dan België uitgeroepen tot droogtegebied (ook al is het er eigenlijk winter)

De Australische staat New South Wales, waar het op dit moment eigenlijk winter is, is officieel uitgeroepen tot droogtegebied. Dat laat de regering woensdag weten. New South Wales, met Sydney als hoofdstad, is meer dan twintig keer groter dan heel België.

“De hele staat is door de droogte getroffen, een kwart zelfs door sterke droogte”, zegt het ministerie van Landbouw. Vanwege de abnormale droogte heerst er een watergebrek bij veel boeren en valt hun oogst tegen. Vorige maand viel in grote delen van de staat minder dan tien millimeter regen.

New South Wales, met zijn 7,8 miljoen inwoners de bevolkingsrijkste regio van Australië, waarvan ruim de helft in Sydney, produceert ongeveer een kwart van alle landbouwproducten in Australië.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS