Wie mist Ronaldo? Bale pakt uit met bloedmooie assist en knappe solo in zege van Real tegen Roma

Op de International Champions Cup stonden woensdag twee duels op het programma. Chelsea speelde tegen Lyon, terwijl Real Madrid en AS Roma elkaar partij gaven.

Chelsea kon over negentig minuten niet scoren tegen Lyon, ondanks enkele kansen voor Willian en Ruben Loftus-Cheek. In de strafschoppenreeks waren de Blues met 5-4 te sterk voor de Fransen. Eden Hazard scoorde de beslissende elfmeter.

Real Madrid had op zich weinig moeite met Roma. De Koninklijke startte met een sterke basiself (met onder andere Ramos, Carvajal, Kroos, Isco, Bale en Benzema) en overliep de Romeinen in de eerste helft. Dat leverde na een kwartier al twee doelpunten op. Eerst eentje van Asensio na een héérlijke pass van Bale, daarna eentje van de Welshman na een knappe solo. Roma kon pas in het slot tegenscoren via Strootman.

Real keert nu terug naar Europa, waar het op 15 augustus zijn eerste officiële wedstrijd afwerkt. In de Europese Supercup staat voor de Champions League-winnaar dan de confrontatie met stadsgenoot Atlético op het programma.

