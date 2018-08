Gert-Jan (23) kwam niet naar huis na rondreis door Europa: “Zolang niets van zich laten horen, dat is niets voor hem”

Zaventem - Na een rondreis in Europa zou Gert-Jan Dobbelaere (23) vorige week opnieuw in België arriveren. Klaar voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij had zelfs een sollicitatiegesprek gepland. Maar sinds 27 juli heeft de familie van de Zaventemse student niets meer van hem gehoord. “Zelfs zijn gsm staat nu permanent uit. Zolang niets van zich laten horen, dat is niets voor hem.”

“BROER VERMIST. Dierbare vrienden van Gert-Jan Dobbelaere, heeft iemand van jullie mijn broer nog gehoord? En heeft hij jullie nog iéts verteld over zijn reisplannen die nog moesten volgen?” Via so­ciale media lanceerde Steven Dobbelaere maandagavond een oproep in de hoop om eindelijk meer informatie te krijgen over waar zijn broer zich bevindt. Het bericht werd gisteren duizenden keren gedeeld. Niet alleen in ons land, maar over heel Europa, tot in Sarajevo – waar Gert-Jan voor het laatst werd gezien. Ook lokale nieuwssites pikten de onrustwekkende verdwijning op, maar voor zover bekend helaas nog zonder enige doorbraak.

Gert-Jan Dobbelaere vertrok op 18 juli met zijn Volkswagen Polo (nummerplaat ACF-766) alleen op rondreis door Europa. Terwijl hij Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië doorkruiste, had hij geregeld contact met het thuisfront. Op 27 juli liet hij voor het laatst iets weten, vanuit de Kroatische havenstad Dubrovnik. Daarna werd het stil. “Sinds 27 juli hebben we niets meer van hem gehoord”, zegt broer Steven. “Twee dagen later zou hij wel nog in Sarajevo gezien zijn (de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina, nvdr.). Maar sindsdien ontbreekt elk spoor. Zijn gsm staat nu ook permanent uit, laat de politie ons weten.”

Niet depressief

Normaal zou Gert-Jan op 31 juli opnieuw naar België komen. Hij had zelfs al een sollicitatiegesprek gepland. Waarom de jongeman zijn reisplannen gewijzigd zou hebben, is een raadsel. Dat hij niet spontaan iets van zich liet horen, is volgens zijn familie absoluut niet zijn gewoonte. “Een wandeling in de bergen zou hij wel doen, maar echt het gevaar opzoeken? Nee, dat is helemaal niets voor hem.” Er zijn ook geen aanwijzingen dat hij neerslachtig of depressief zou zijn.

De verdwijning zorgt uiteraard voor heel wat ongerustheid. De Cel Vermiste Personen in ons land is een onderzoek gestart en zoekt mee naar mogelijke sporen van de twintiger. “Maar het probleem is dat het moeilijker is om iemand in het buitenland te traceren dan in België. Zeker omdat Gert-Jan rondreist van land naar land. Het gaat voor ons trager om in al die landen de nodige info te bekomen. Maar we weten dat hij hier en daar is geweest, dus we hebben wel aanknopingspunten”, klinkt het.

De onderzoekers hopen nu vooral dat de jongeman zelf snel een teken van leven geeft, of dat het onderzoek, in samenwerking met de andere landen, spoedig in een stroomversnelling komt. Ze houden rekening met alle scenario’s. “Dat hij plots niet meer antwoordt, kan natuurlijk veel oorzaken hebben. Mogelijk heeft hij geen ontvangst meer, of is zijn gsm kapot, of is hij zelfs in de gevangenis beland.”

INFO

De familie vraagt wie informatie heeft over Gert-Jan die te mailen naar het e-mailadres steven.dobbelaere@hotmail.com.