Tweehonderdtal bewoners geëvacueerd na brand in appartementsgebouw

Sint-Niklaas - In de nacht van dinsdag op woensdag is er omstreeks 1 uur brand uitgebroken in een van de flatgebouwen aan het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas. Het vuur ontstond in een appartement op de achtste verdieping van blok drie.

Omdat de brand gepaard ging met veel rookontwikkeling die zich ook al op de gang begon te verspreiden, namen de hulpdiensten geen enkel risico en evacueerden ze een deel van de bewoners van het gebouw waarin de brand woedde.

In totaal ging het om zo’n 150 à 200 bewoners. Heel wat van hen lagen al te slapen. De brand zelf was snel onder controle, maar het getroffen appartement liep wel aanzienlijke schade op. Omdat er onder de bewoners van het gebouw ook heel wat ouderen waren, onder wie er sommigen slecht te been zijn, werd het medisch interventieplan even in vooralarm gezet.

Omdat het bovendien ook nog eens begon te onweren, begeleidde men de bewoners naar de ondergrondse parkeergarage van het naastgelegen gebouw. Daar kregen ze wat meer info, terwijl de brandweer alle bovenliggende appartementen preventief sweepte. Bij het incident geraakte niemand gewond.

Foto: bfs

Foto: bfs