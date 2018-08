Zoon van voormalige Club Brugge-speler tekent bij Real Madrid

Thibaut Courtois is niet de enige die deze week zijn handtekening zet bij Real Madrid. Adri Lucas Gudjohnsen, de 16-jarige zoon van Eidur Gudjohnsen, zette gisteren zijn handtekening bij de Koninklijke. “Heel geëmotioneerd en fier aan te kondigen dat ik bij Real Madrid teken”, liet hij weten op Instagram.

Net als zijn vader Eidur, die tussen 2012 en 2014 voor Cercle en Club Brugge speelde, en zijn grootvader Arnor is Adri Lucas een doelpuntenmaker. Hij werd geboren in Reykjavik maar groeide op in Barcelona, waar zijn vader in 2006 terechtkwam. Adri Lucas heeft ook een jongere broer Daniel, die eveneens voor Real Madrid zal tekenen. De broers voetbalden tot nog toe bij Espanyol.