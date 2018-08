Boezinge / Ieper -

Op een bouwterrein aan de Rozelaarstraat in Ieper heeft woensdagochtend een zware brand gewoed. Om nog onbekende reden heeft omstreeks 7 uur een heleboel houtmateriaal vuur gevat. Meerdere brandweerposten zijn ter plaatse gekomen om de vlammen te bestrijden. Aangezien er in de omgeving geen huizen staan, was er ook geen enkel gevaar voor omwonenden.