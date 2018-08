Stomdronken? Lange sms aan het sturen? Bestuurder maakt het wel erg bont op de N42

Zottegem / Wetteren - Ronduit frappante beelden zijn het die de dashcam van een automobilist eerder deze week kon vastleggen. Op de N42 tussen Zottegem en Wetteren viel te zien hoe de bestuurder van een Audi tot drie keer toe ontsnapte aan een frontale botsing. Vooral bij het laatste incident kroop de persoon in kwestie door het oog van de naald.

De videobeelden werden door de maker van de dashcambeelden aan onze redactie bezorgd. “Ik had gedaan met werken en was op weg naar huis toen ik de wagen opmerkte”, liet hij ons weten. “In totaal heb ik tien minuten achter de Audi gereden.” Over de reden van het gevaarlijke rijgedrag kan hij zich niet uitspreken. “Ik heb geen idee of de bestuurder een lange sms aan het typen was of stomdronken achter het stuur kroop.”

Aanvankelijk liet de bestuurder van de Audi zich vooral opmerken door meermaals over de volle lijn aan de rechterkant te rijden. Maar na enkele minuten escaleerde de situatie. Maar liefst drie keer flirtte de automobilist met een zware botsing. “Bij de eerste keer kon het al verkeerd aflopen, en na het tweede voorval dacht ik eraan om een beetje afstand te houden.”

Uitwijkmanoeuvre

Geen slecht idee, zo bleek kort nadien. Bij een derde incident kon de bestuurder zijn fout niet meer op tijd corrigeren, maar had de automobilist wel het geluk aan zijn zijde. De bestuurder van een witte bestelwagen had het gevaar nog op tijd in de gaten en kon ternauwernood een uitwijkmanoeuvre maken. Pas aan de oprit Wetteren van de E40 verdween de Audi uit het zicht.

Bij thuiskomst liet de man zijn dashcambeelden onder meer zien aan zijn vrouw. “Ze was erg geschrokken, net als alle andere mensen die de video al hebben gezien.” Desondanks besloot hij geen klacht neer te leggen bij de politie. “Op mijn beelden kan je nu eenmaal niet zien waarom de bestuurder zo gevaarlijk reed. Het is zijn woord tegen het mijne.”