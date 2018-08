Thomas Meunier pakt in het hol van de leeuw uit met briljante steek richting zijn Franse ploegmaats bij PSG

Thomas Meunier is teruggekeerd naar Parijs, waar hij met Paris Saint-Germain vanaf dit weekend op zoek gaat naar een nieuwe Franse titel én winst in de Champions League. De Rode Duivel bevond zich enigszins in het hol van de leeuw want drie van zijn ploegmaats schakelden België uit in de halve finales op het WK. En dus kon Meunier het niet laten om eens te prikken...

"Proficiat aan onze drie talentvolle wereldkampioenen", zette Meunier bij een teamfoto op Twitter over aanvaller Kylian Mbappé, verdediger Presnel Kimpembe en doelman Alphonse Areola. "Naar de wereldkampioen van het mooie voetbal, balbezit en spektakel op deze foto ga ik niet verwijzen, uit angst voor pesterijen." Meunier verwees daarbij uiteraard al lachend naar zichzelf...