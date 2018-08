Angelina beschuldigt Brad Pitt: “Hij betaalt geen kinderbijslag.” Zijn vrienden slaan terug

Ondertussen is het twee jaar geleden dat Angelina Jolie (43) de scheiding aanvroeg met Brad Pitt (54), maar dinsdag liet de actrice zich in de rechtbank nogmaals uit over het gedrag van haar “vervreemde” ex-echtgenoot. Hij zou namelijk al die tijd nog geen enkele “zinvolle” alimentatie betaald hebben voor de kinderen van het koppel.

“Pitt heeft de plicht om kinderbijslag te betalen, sinds de scheiding heeft hij nog geen enkele zinvolle betaling gedaan”, schreef Samantha Bley DeJean. De advocate van Angelina Jolie gaf haar betoog in een twee pagina’s lange brief die werd ingediend bij het Superior Court van Los Angeles. Dat meldt NBC News.

Wat precies wordt verstaan onder “zinvolle” is niet duidelijk, maar het lijkt er wel op dat Jolie van plan is een rechterlijk bevel aan te vragen om haar voormalige echtgenoot te doen betalen. “Gezien de afgesproken informele regeling tussen de twee over de kinderalimentatie, komt Pitt zijn verplichtingen al meer dan anderhalfjaar niet na. Jolie is nu van plan een RFO (Request for Order, nvdr) aan te vragen zodat de totstandbrenging van de betalingen start”, klonk het nog. Vermoedelijk komt er nog dit jaar een rechtszaak.

“Brad betaalde al miljoenen”

Vrienden van de beschuldigde acteur reageerden verbolgen op het nieuws dat Jolie naar de rechter trok met een klacht over het gebrek aan betalingen. Volgens hen zou Pitt al miljoenen betaald hebben voor zijn kinderen, onder meer voor de psychologische bijstand die ze nodig hadden na de plotse scheiding van hun ouders. “Brad heeft zijn verplichtingen altijd nagekomen en zal dat ook blijven doen”, klonk het. “Angelina probeert hem af te schilderen als een slechte vader, maar dat is hij niet.”

Strijd om voogdij

De actrice vroeg de scheiding aan in september 2016 nadat ze bijna tien jaar samen was met Brad Pitt. In 2014 trouwden ze, ze hebben zes kinderen. Nadat bekendraakte dat ‘Brangelina’ zou scheiden, werd gespeculeerd dat Pitt zich vaak agressief gedroeg, ook naar zijn kinderen toe.

Jolie wordt zelf ook van onredelijkheid beschuldigd door haar voormalige advocate. Omdat ze maar bleef ruzie maken over de voogdij van de kinderen en ze haar ex zo hard wilt aanpakken, leek het er zelfs even op dat haar vorige advocate het voor bekeken hield. De woordvoerder van de advocatenfirma reageerde dat Jolie wel degelijk met een nieuw team werkt, maar enkel omdat het proces “een nieuwe fase ingaat”.