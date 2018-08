Pogba zou naar Barcelona willen, maar iedereen lacht met het bod van de club van Messi: “Krijg je zijn kapper voor”

Het worden nog twee warme dagen in de Premier League aangezien de zomertransfermarkt vrijdag sluit voor de openingswedstrijd tussen Manchester United en Leicester City. Als we de geruchten mogen geloven, wil Paul Pogba nog weg bij de Red Devils.

De Franse wereldkampioen zou al een hele tijd op gespannen voet leven met trainer José Mourinho en daarom andere oorden willen opzoeken. Volgens The Daily Mail zou Pogba zelfs al een persoonlijk akkoord hebben met FC Barcelona voor een contract van vijf seizoenen met een weeksalaris van 385.000 euro.

De Britse krant voegt er nog aan toe dat Mourinho bereid zou zijn om de Franse metronoom van de hand te doen, maar dat Manchester United minder geneigd is om te verkopen. De club van Romelu Lukaku investeerde twee jaar geleden 105 miljoen euro in Pogba, die bovendien een vet contract heeft in Engeland. Maar dan zit de club wel mogelijk met een ontevreden speler, die een voetballeven onder Mourinho al langer bui zou zijn.

Bod geweigerd

Barcelona zou volgens Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio wel degelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van de ex-speler van Juventus. Het haalde deze week Pogba’s ex-ploegmaat Arturo Vidal binnen en zou ook een bod gedaan hebben op de Fransman. Dat was: 50 miljoen euro plus middenvelder André Gomes plus verdediger Yerry Mina.

Gomes (25) kwam twee jaar geleden voor 37 miljoen euro over van Valencia, maar kon geen potten breken in Camp Nou. Mina (23) werd voor een kleine 12 miljoen euro weggekocht bij Palmeiras, speelde een goed WK en kan rekenen op interesse van onder andere Everton en… Man United.

Volgens Transfermarkt zijn beide spelers samen 35 miljoen euro waard. Het bod van Barcelona werd dan ook weggelachen door de Red Devils en zowat iedereen op sociale media.

