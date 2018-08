Grootschalige politieactie in Jabbeke: 66 transmigranten uit tentenkamp gehaald

Jabbeke - Bij een grootschalige actie haalde de politie woensdagochtend 66 transmigranten uit een bos langs de Oudenburgweg in Jabbeke. Het ging om zowel mannen, vrouwen als kinderen. Zij werden allemaal geïdentificeerd en kregen het bevel om het land te verlaten.

De actie van woensdagochtend kwam er niet toevallig. De transmigranten duiken de laatste tijd steeds meer in het straatbeeld in Jabbeke op. De politie merkte hen maandag ook op en volgde de groep. Toen bleek dat ze zich schuil hielden in een bos langs de Oudenburgweg in Jabbeke. Geen toevallige locatie, want door de dichte begroeiing zitten ze afgeschermd en tegelijk zitten ze dicht bij de snelwegparking in Jabbeke. Daar proberen ze ’s nachts in vrachtwagens te geraken om zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Woensdagochtend keerden in totaal 35 politiemensen terug naar het bos. Het ging om agenten van zowel de federale als de lokale politie. Zij kamden het hele bos uit en haalden daar in totaal 66 mensen uit. Zowel mannen, vrouwen als kinderen hielden zich er schuin. De politie nam foto’s van hen en identificeerde hen zoveel als mogelijk. Het ging om mensen uit onder andere Soedan, Irak en Iran.

De technische dienst kwam ter plaatse om al het vuilnis uit het bos te halen. De transmigranten kregen de mogelijkheid om mee te nemen wat ze wilden houden. Alles wat ze achterlieten werd verzameld en in een grote container gedumpt.

Eenmaal geïdentificeerd kregen ze allemaal het bevel om het grondgebied binnen de drie dagen te verlaten. Ze verlieten het bos en trokken verder langs de Oudenburgweg.

Foto: tlg

