Indonesische sjamaan hield vrouw 15 jaar in grot gevangen als seksslavin

De politie op het Indonesische eiland Sulawesi heeft een vrouw gered uit de klauwen van een sjamaan die haar vijftien jaar lang opgesloten hield in een grot als seksslavin. Dat maakten de autoriteiten woensdag bekend.

De vrouw van 28 werd zondag aangetroffen in een stenen grot in de achtertuin van de man in het Toli Toli district na een tip van een van haar verwanten. “Ze leek verward en wilde bij momenten terugkeren naar de grot”, aldus de politie.

Op een video op YouTube is te zien hoe buren de vrouw helpen met wandelen na haar bevrijding.

De sjamaan nam de vrouw gevangen toen ze dertien jaar oud was. Hij vertelde haar dat ze bezeten was door een geest en verplichtte haar om seks met hem te hebben.

De vrouw van de man en zijn kind durfden de politie niet over het slachtoffer vertellen omdat hij ermee dreigde hen te vermoorden. De sjamaan hangt een zware gevangenisstraf boven het hoofd.