Akkoord met vakbonden bij Ivago: donderdag opnieuw ophaling in Gent?

Afsnee / Gent - De vakbonden en directie bij Ivago in Gent hebben een akkoord bereikt over een tekst met maatregelen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Daarmee lijkt het einde van de afvalstaking in Gent in zicht na drie dagen.

De tekst wordt donderdagochtend om 7 uur voorgelegd aan het personeel. Als ze de tekst aanvaarden, dan kan er opnieuw gewerkt worden. Is dat niet het geval, dan moet men terug naar de onderhandelingstafel. De ophalers legden maandag het werk neer uit protest tegen de zware werkomstandigheden in de hoge temperaturen, maar het conflict tussen de directie en het personeel sleept al jaren aan.

Pas donderdag zal meer duidelijkheid volgen over het vervolg van de actie en eventuele inhaalrondes in de wijken waar afval is blijven staan.

