Op woensdagvoormiddag zijn we het meest productief

Werknemers zijn naar eigen zeggen het meest productief op woensdagvoormiddag en het minst op vrijdagnamiddag. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad bij 1.850 werknemers.

Op woensdagvoormiddag geven werknemers zichzelf een productiviteitsscore van 7.8 (op 10). Op vrijdagnamiddag is dat maar 6.6. Daarmee is dit het minst productieve moment van de week.

Ook op maandagvoormiddag ligt de productiviteit lager dan gemiddeld (6.9). Namiddagen zijn over het algemeen gemiddeld minder productief dan de voormiddagen. Bij de relevante doelgroepen stellen we interessante verschillen vast.

Productiviteit gedurende de werkweek

We starten onze werkweek gemiddeld minder productief met een score van 6,9 (op schaal van 1 tot 10) op maandagvoormiddag. In de namiddag gaat het al een beetje beter, maar met een score van 7 blijven we duidelijk onder het algemeen weekgemiddelde. De maandag is de enige dag waar de productiviteit in de namiddag iets hoger ligt dan in de voormiddag. De andere dagen gaat de productiviteit er telkens op achteruit. De namiddagdip laat zich duidelijk voelen.

Grafiek productiviteit per dag

Op dinsdagvoormiddag zijn we heel productief (7.7). Het is het op één na productiefste moment van de week. Maar in de namiddag is het een stuk minder (7.3).

Hetzelfde patroon doet zich voor op woensdag. In de voormiddag halen we zelfs onze top (7.8) maar in de namiddag is de daling opnieuw duidelijk (7.3).

De donderdag is een volstrekte kopie van de dinsdag. In de voormiddag 7.7/10, in de namiddag 7.3/10.

Op vrijdag krijgen we opnieuw een ander patroon. In de voormiddag halen we nog 7.5, maar in de namiddag zakt de productiviteit naar 6.6. Daarmee is dit dagdeel met voorsprong het minst productieve deel van de week.

