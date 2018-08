China roept nepvaccins voor kinderen terug uit het buitenland

Een groot schandaal rond vaccins die honderdduizenden kinderen in China onvoldoende bescherming zouden hebben geboden, blijkt zich nu ook naar het buitenland uit te breiden. De Chinese staatstoezichthouder is een terugroepactie in binnen- en buitenland begonnen om de namaakvaccins, die vervaardigd werden door het farmaceutisch bedrijf Changchun Changsheng Biotechnology en waarvan ook een deel aan het buitenland werd verkocht, uit de handel te halen. Dat meldt de Chinese Nationale Gezondheidscommissie. “De vaccins van dit Chinese bedrijf zijn niet op de Belgische markt verkrijgbaar”, zegt een woordvoerder van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.