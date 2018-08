Manchester United-legende heeft duidelijke mening over wie hij zou kiezen: Alderweireld of Maguire?

Waar speelt Toby Alderweireld dit seizoen: bij Tottenham en bij Manchester United? De Spurs willen de Rode Duivel enkel voor een hoog bedrag laten gaan en dus lijkt een lastig jaar in Londen de enige optie. Al hoopt Manchester United-legende Rio Ferdinand dat zijn ex-club alsnog een poging waagt.

Alderweireld kan volgens een clausule in zijn contract voor 25 miljoen euro weg in de zomer van 2019. Dat is ver beneden de transferwaarde van de Rode Duivel. Zeker als je je bedenkt dat Liverpool bijna 80 miljoen euro betaalde voor Virgil van Dijk, eveneens een centrale verdediger. De financiële logica schrijft dus voor dat Tottenham Alderweireld deze zomer verkoopt. Maar zo heeft de club het niet begrepen.

Pech dus waarschijnlijk voor Man United, al breekt Ferdinand graag een lans voor ‘Mega Toby’. Zijn ex-club wordt namelijk ook gelinkt aan Harry Maguire, de Engelse international van Leicester City.

“Maguire speelde een heel sterk wereldkampioenschap”, zegt Ferdinand tegen The Mirror. “Maar van alle spelers die potentieel beschikbaar zijn, zou hij niet mijn eerste keuze zijn. Ik zou voor Alderweireld gaan, all day long. Hij past perfect bij de manier waarop United speelt.”

Duidelijke taal van de clublegende, die geloof in het kunnen van José Mourinho om dit seizoen te presteren. “Er is meer nodig dan een sterke centrale verdediger om dit team op gang te krijgen en daar moet je dan kijken naar de geschiedenis van Mourinho. Een man die al veel prijzen gewonnen heeft. Ik hoop dat hij het seizoen uitdoet bij United. Ik zou hem niet zomaar afschrijven. Hij weet hoe hij de juiste mentaliteit in zijn team kan krijgen. De trainer zet de toon, niet nieuwe spelers.”