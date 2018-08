Officieel: Chelsea maakt van Spanjaard duurste doelman ooit, Courtois kan richting Madrid vertrekken

Athletic Bilbao heeft woensdag bekendgemaakt dat doelman Kepa Arrizabalaga zijn contract op eenzijdige manier laat ontbinden. De Bask zal hoogstwaarschijnlijk de duurste doelman aller tijden worden en voor een bedrag van liefst tachtig miljoen euro (de wettelijke opstapclausule in zijn contract) naar Chelsea trekken. Dat geeft Thibaut Courtois dan weer de kans op de valreep zijn droomtransfer naar Real Madrid te verwezenlijken.

Kepa wordt net als Thibaut Courtois vandaag in Londen verwacht. Ironisch genoeg was Kepa een jaar geleden de topkandidaat om de nieuwe doelman van Real Madrid te worden. Maar toenmalig trainer Zinédine Zidane bleef maar herhalen dat hij geen nieuwe spelers nodig had en behield het vertrouwen in de Costa-Ricaan Keylor Navas. Kepa tekende daarop een nieuw contract bij Athletic de Bilbao, waardoor Chelsea nu de volle pot moet betalen voor het jonge talent.

Dat maakte de club bekend via Twitter:

Kepa abona la cláusula de rescisión https://t.co/945I0Y8ILC #AthleticClub — Athletic Club (@AthleticClub) 8 augustus 2018

Kepa wordt zo de duurste doelman allertijden. Hij doet met zijn 80 miljoen beter dan Alisson Becker, die deze zomer voor 62,5 miljoen van Roma naar Liverpool verhuisde. Gianluigi Buffon zakt naar plek drie met zijn 52,9 miljoen van Parma naar Juventus. Nummer vier is Ederson, die voor 40 miljoen van Benfica naar Man City ging. Jordan Pickford is met zijn 28,5 miljoen van Sunderland naar Everton voorlopig nog vijfde maar kan gepasseerd worden door Courtois.

Courtois

Nu de transfer van Kepa is afgerond, staat niets een vertrek van Courtois naar Real nog in de weg. De Limburger had zijn zinnen al geruime tijd op een verhuizing naar Madrid gezet. Niet alleen omdat hij er bij de regerende kampioen van Europa kan spelen, ook omdat zijn kinderen er wonen.

Het transferbedrag van Courtois zou rond de 40 miljoen euro liggen. Slechts de helft van Kepa, maar toch een fikse som voor een speler die nog maar één jaar onder contract lag. Als Chelsea Courtois niet had verkocht, was hij volgende zomer gratis vertrokken.