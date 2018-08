Plaatselijke windhoos velt 200 bomen in Prinsenpark

Retie - Een plaatselijke windhoos heeft dinsdagnacht zowat 200 bomen afgeknakt in het provinciaal domein Prinsenpark in Retie. De schade na het warmteonweer is dan ook ongezien.

LEES OOK. Onweer slaat hard toe: huizen onbewoonbaar, optreden Lokerse Feesten stilgelegd, overal felle rukwinden en hevige regen

Het Prinsenpark is een 215 hectare grote groene ruimte met bossen, heide, weilanden en waterpartijen. De storm veroorzaakte slechts in een deel daarvan schade, maar de ravage is er wel enorm. “Het lijkt alsof er een lang lint dwars door het domein is getrokken en zo verder richting Kasterlee, waar ook veel bomen omwaaiden”, zegt Nancy Wouters van de provinciale groendomeinen.

“Zelfs enkele grote eiken zijn ontworteld. Verschillende bomen en heel wat takken zijn op de wandelpaden terechtgekomen en er zitten nog veel takken los. Onze mensen doen er alles aan om de situatie zo snel mogelijk veilig te maken. Alles opruimen zal nog weken duren, maar zo lang zullen we natuurlijk niet gesloten blijven.” Aan de ingangen van het domein zijn linten en borden geplaatst en wachters houden eventuele bezoekers ook tegen.

Ook elders in het land heeft het noodweer zwaar toegeslagen. In West-Vlaanderen zijn enkele huizen onbewoonbaar verklaard na een blikseminslag en in de Kempen had de brandweer de handen vol met het opruimen van afgeknakte bomen.

LEES OOK. Onweer slaat hard toe: huizen onbewoonbaar, optreden Lokerse Feesten stilgelegd, overal felle rukwinden en hevige regen