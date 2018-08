Schattig: zeldzame panterwelpjes in Nederlandse dierentuin mogen voor het eerst naar buiten

De heuglijke momenten in Burgers’ Zoo, een dierentuin in de Nederlandse stad Arnhem, blijven zich maar opstapelen. Nadat de zoo eerder dit jaar al twee Sri Lankaanse panterwelpjes mocht verwelkomen, is vandaag het moment aangebroken dat de tweeling voor het eerst naar buiten mocht.

De roofdieren werden op zaterdag 26 mei geboren in de zoo. Erg snel lieten ze zich weliswaar niet zien aan de bezoekers. Zo ging eerst de moeder van de welpjes naar het buitenverblijf, pikte het lokaas op en ging doodleuk weer naar binnen. Pas na anderhalf uur konden de aanwezigen alsnog hun ogen de kost geven en genieten van het schattige onderonsje.

Het is een flinke opkikker voor de dierentuin na een rampzalig begin van het jaar. Op nieuwjaarsdag werd immers ook al eens een pantertweeling geboren in de zoo, maar al na enkele dagen at de moeder een van haar welpen op, iets wat overigens wel vaker gebeurt in de natuur. Met het andere jong ging het al eerder niet goed.

De geboorte van de twee panters is een zeer goede zaak voor de populatie van de diersoort. Panters leven voornamelijk in grote delen van Afrika en Azië, waarbij zich naar schatting nog minder dan duizend Sri Lankaanse panters bevinden op het gelijknamige eiland. Van diezelfde soort leven er 58 exemplaren in Europese dierentuinen.