Ryanair-vlucht moet vlak voor landing weer opstijgen door hevig onweer: “Hoorde aan stem van piloot dat hij geschrokken was”

De vlucht van Milaan naar Brussel van Ryanair moest eigenlijk om 22 uur al landen, maar omdat het vliegtuig bij vertrek al een uur vertraging had, vloog het in Brussel recht een onweersbui in. De piloot probeerde nog te landen, maar het toestel ging zodanig scheef dat hij geen andere keuze had dan opnieuw op te stijgen. Flink dooreen geschud zijn de passagiers uiteindelijk om iets na middernacht geland in Luik, waar ze met de bus opgehaald zouden worden.

Piloten die vannacht veilig een vliegtuig aan de grond moesten zetten in ons land, hebben hun handen vol gehad aan het onweer. Een piloot van Ryanair had bij het landen zelfs geen andere keuze meer dan de landing af te breken en weer op te stijgen omdat het vliegtuig zodanig scheef ging hangen. Aan boord was ook Gunther Vanpraet, CEO van het Economisch Huis Oostende.

“Ik heb nu al vaak gevlogen, ook in zwaar weer, maar iets als dit heb ik nog nooit meegemaakt,” vertelt hij aan onze redactie. “We hebben eigenlijk een tamelijk kalme vlucht gehad, tot we in Brussel kwamen en aan de landing begonnen. We moeten op dat moment echt het onweer ingevlogen zijn.”

“Bij de landing ging het vliegtuig zodanig scheef dat de piloot terug is moeten opstijgen, alles begon te schokken. Het cabinepersoneel deed zijn best om dat te bestempelen als heel normaal, maar je voelde op dat moment toch dat de passagiers onrustig werden.”

De piloot zelf had het waarschijnlijk ook niet makkelijk op dat moment, en dat droeg mogelijk alleen maar bij aan de onrust. “Je kon het horen aan zijn stem dat hij ook geschrokken was”, aldus Vanpraet. Na nog enige tijd in de lucht rondgecirkeld te hebben boven Brussels Airport, is dan toch besloten om te landen in Luik. Daar konden de passagiers meer dan twee uur na hun verwachte aankomsttijd dan toch uitstappen.

“Ryanair had ons verzekerd dat ze een bus zouden sturen om iedereen naar Brussel te brengen, maar dat vertrouwde ik niet”, vertelt Vanpraet. “De luchthaven was ondertussen ook al lang gesloten voor passagiers, dus ik ben plaatselijke taxichauffeurs wakker beginnen bellen. Een medewerker van de luchthaven vertelde mij ook dat dat het beste zou zijn.”

OPROEP. Zat jij vannacht ook in dat vliegtuig of een van de andere toestellen die boven Brussel met het onweer te maken kreeg? Vertel het ons via deze link.