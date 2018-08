Onweer of niet, droogtemaatregelen blijven van kracht in Vlaams-Brabant

Leuven - Ondanks de felle buien en onweders van afgelopen nacht in Vlaams-Brabant overweegt gouverneur Lodewijk De Witte nog geen versoepeling van de beperkende maatregelen die hij op 25 juli bekendmaakte ten aanzien van onnodig waterverbruik in de provincie. “De regenval was hiertoe onvoldoende”, aldus woordvoerder Frank Ilsbroux.

“De provincie heeft bovendien nog geen signalen ontvangen van de droogtecommissie over een eventuele versoepeling. Men verwacht ook niet dat dat snel zal gebeuren vermits net dinsdag deze commissie nog een verstrenging heeft aanbevolen van de maatregelen in Limburg”, aldus Ilsbroux. De gouverneur heeft alleszins nog geen nieuwe vergadering gepland met de instanties die hem adviseren met betrekking tot het waterverbruik.

Sinds 25 juli is het op straf van boetes in Vlaams-Brabant verboden om bijvoorbeeld water uit het publieke leidingnet te gebruiken voor activiteiten zoals het wassen van voertuigen. Enkel tussen 20 en 8 uur mag hiervoor niet-leidingwater zoals put- en regenwater gebruikt worden. Er geldt eveneens een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen. Er zijn wel uitzonderingen voorzien als het waterverbruik noodzakelijk is voor bedrijfsactiviteiten.

Ondertussen blijkt het nogal mee te vallen met die boetes. Uit een rondvraag van RINGtv bij negen politiezones uit Halle-Vilvoorde blijkt dat deze diensten sinds 25 juli weliswaar tientallen meldingen binnenkregen over waterverspilling, maar dat er tot dusver nog maar één proces-verbaal opgesteld werd. In de meeste gevallen wordt de overtreder immers eerst gewaarschuwd en enkel bij herhaling een pv opgelegd.