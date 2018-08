“Vroeger zat ik bij ISIS, nu ben ik onafhankelijk”: zeldzaam interview met Belgische strijder in Syrië

De Arabische zender Al Aan TV heeft kunnen spreken met Abu Abdul Rahman alBelgiki, een Belgische strijder Syrië. Hij verblijft er naar eigen zeggen met een andere buitenlandse strijders die voorheen lid waren van ISIS of Al-Nusra (een tak van Al-Qaeda). Opvallend is dat de strijders zeggen niet meer bij ISIS of Al-Nusra te horen. Ze werken nu als “onafhankelijke strijders” met lokale rebellengroepen in de strijd tegen het Syrische regeringsleger.

Journaliste en jihad-kenner Jenna Moussa kon het interview afnemen via een lokale ‘tussenpersoon’. Op Twitter verduidelijkt ze dat ze niet zelf naar de regio kon gaan vanwege een groot risico om gekidnapt te worden. Ze stuurde haar vragen op voorhand in, de tussenpersoon nam het interview in Idblib af.

Ook twee Nederlandse strijders komen aan het woord, maar Abu Abdul Rahman alBelgiki spreekt met een duidelijk Vlaams accent (schijnbaar Antwerps). Hij zegt in Idlib te verblijven nadat lokale rebellengroepen hun veiligheid konden garanderen. Idblib is één van de laatste grote gebieden in Syrië die in handen van de rebellen zijn. Vele ex-leden ISIS, Al Nusra en andere splintergroepen jihadistrijders zijn naar getrokken.

Laatste bolwerk van de rebellen

“Alle druk is nu op Idblib (...), er is een beetje paniek, een beetje chaos”, zegt de Vlaming. Na de val van Ghouta en Daraa zou de Syrische president een groot offensief plannen om het laatste jihadistische bolwerk in Syrië in te nemen. De strijders menen echter dat, in tegenstelling tot andere bolwerken, de gevechten in Idlib anders zullen aflopen. “Ik denk niet dat de broeders in Idlib hier hetzelfde scenario als in Ghouta en Deraa gaan doen, zomaar alles opgeven... Waar gaan al die miljoenen mensen naartoe? Er zijn zo veel immigranten, tienduizend ongeveer of iets meer, waar gaan zij dan naartoe? Ze zullen tot het uiterste strijden.”

De Vlaming geeft nog aan dat hij voorheen actief was bij ISIS en nu strijdt als “onafhankelijke militair”. “We gaan met een groep of tien, vijftien, twintig of dertig broeders naar een grote gewapende groep en bieden ons aan voor eender welke militaire job tegen het Syrische regime.”

Concurrentie

Het is opvallend dat (ex-)leden van verschillende terreurgroeperingen nu samen strijden in Idlib. Aanvankelijk werd ISIS door Al Nusra beschouwd als concurrentie en waren onderlingen gevechten geen uitzondering. ISIS ondernam verschillende aanslagen tegen Al Nusra. Om die reden is frappant dat de rebellen en andere lokale jihadistische groeperingen de veiligheid van (buitenlandse) strijders.