Brandweer weet indrukwekkende vuurtornado vast te leggen tijdens zware brand in fabriek Video: Leicestershire Fire and Rescue Service

Een indrukwekkende vuurtornado die makkelijk tot meer dan vijftien meter hoog reikte. Zo valt het beste te omschrijven wat de lokale brandweer dinsdag te zien kreeg in het Engelse Woodville. Een video die de hulpdiensten van het spektakel filmden, gaat momenteel viraal op sociale media.

Het is dan ook een beeld die je verre van elke dag ziet. Omstreeks 1.40 uur ’s ochtends ontstond de brand in een bedrijf dat plastic paletten produceert, waarna maar liefst vijftig brandweerlieden van Leicestershire Fire and Rescue Service moesten uitrukken om het vuur te bestrijden. Gedurende de interventie kwam vervolgens de vuurtornado tot stand. Het fenomeen wordt gecreëerd wanneer hete lucht snel opstijgt en daarbij een draaiende beweging maakt.

Aan de lokale inwoners werd gevraagd om al hun ramen en deuren te sluiten. De enorme rookontwikkeling was immers te zien tot ruim 40 kilometer ver. Pas na twaalf uur blussen had de brandweer het vuur onder controle.