Leander Dendoncker dan toch op weg naar de Premier League

Krijgt Leander Dendoncker dan toch een transfer naar het buitenland? Het lijkt erop. De Anderlecht-speler is woensdag op het vliegtuig gestapt richting Engeland. Daar gaat hij onderhandelen met promovendus Wolverhampton over een transfer. De vraagprijs van paars-wit is 15 miljoen euro.

Voor Dendoncker is het potentieel zijn laatste kans op een transfer deze zomer. De transfermarkt in Engeland sluit vrijdag om 18u00 en naar een andere competitie trekken, wordt lastige omwille van zijn prijskaartje.

De 23-jarige middenvelder legde deze week nog zijn medische testen af bij Anderlecht. Nochtans rekende paars-wit niet meer op zijn comeback, want onlangs liep er een bod van 19,6 miljoen binnen van Olympique Marseille. Voorzitter Marc Coucke was dolenthousiast, alleen ontdekt de clan Dendoncker al snel een adder onder het gras.

Manager Christophe Henrotay probeerde het eerder bij Sevilla en onderhandelde ook met Crystal Palace, dat 15 miljoen wilde bieden. Wolverhampton hield Henrotay toen al achter de hand.

De grote vraag is nu of Dendoncker en zijn entourage een staartploeg in de Premier League zien zitten. Al zat iedereen een beetje met de handen in het haar. Er werden andere makelaars gecontacteerd, zoals de Nederlander Rob Janssen. Zelfs Leanders oudste broer Andres Dendoncker registreerde zich officieel als voetbalmakelaar bij de Belgische voetbalbond. De Dendonckers willen duidelijk het heft in eigen handen nemen. Al wordt Anderlecht ook onder druk gezet om de prijs te drukken, met de insinuatie dat Dendoncker nog minstens tot Nieuwjaar kan blijven omdat hij toch een contract heeft tot 2021.