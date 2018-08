Merkel mag nu migranten terugsturen naar Spanje

Berlijn en Madrid hebben een bilateraal akkoord bereikt om bepaalde migranten die in Duitsland arriveren, terug te sturen naar Spanje. Dat deelde woordvoerster Eleonore Petermann van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag mee in Berlijn.

Het gaat om mensen die aan de Duitse grenzen zijn opgepikt, maar waarvoor Spanje bevoegd is om hun asielaanvraag. Het akkoord zou volgens Petermann op 6 augustus zijn afgesloten en vanaf 11 augustus van toepassing zijn. Tegenprestaties van Duitsland worden niet verlangd.

De regering van bondskanselier Angela Merkel (CDU) is ook op zoek naar dergelijke akkoorden met andere EU-lidstaten. Merkel brengt komend weekeinde een bezoek aan de Spaanse premier Pedro Sánchez. Bij de informele bijeenkomst van zaterdag en zondag in Andalusië zal het thema migratie centraal staan. Soortgelijke gesprekken met Griekenland en Italië lopen nog.

Haalbaarheid

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) had aangekondigd dat hij tegen eind juli of begin augustus duidelijkheid wilde over de haalbaarheid van dergelijke afspraken. Met Oostenrijk bestaat ook zonder akkoord een duidelijke overeenkomst dat elke migrant, waarvoor Oostenrijk bevoegd is, kan teruggestuurd worden, aldus Petermann.

De christelijke zusterpartijen CDU en CSU waren het na lang gekrakeel over het asielbeleid eens geworden over de onderhandelingen met andere EU-lidstaten. Uiteindelijk stemde ook coalitiepartner SPD ermee in.