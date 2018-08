Homofoob geweld in Gent: man blijft aangehouden, vrouw vrij onder voorwaarden

Gent -

De man die dinsdag is opgepakt na het geweld op een homokoppel in Gent, blijft aangehouden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Hij riskeert een celstraf van 2 jaar voor slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Als het homofobe karakter van de feiten wordt bevestigd, verdubbelt die maximumstraf. De vrouw die bij hem was op het ogenblik van de feiten is vrijgelaten onder strenge voorwaarden.