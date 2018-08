Verkeersexpert: “We moeten ons vragen stellen wanneer Tom Boonen een Porsche van 300.000 euro koopt”

Als we van minder gegoeden verwachten dat ze elke uitgave moeten verantwoorden, dan moeten we dat vooral ook verwachten van de rijken. Want ook zij dienen correct om te gaan met schaarste. Dat schrijft docent verkeerskunde Kris Peeters in een opiniestuk in De Standaard. Hij haalt daarbij het nieuwste speeltje van Tom Boonen aan als voorbeeld.

“Welcome home baby”, zo luidde eind juli het onderschrift van ex-wielrenner Tom Boonen onder een Instagramfoto. Hij had zich net een Porsche RS aangeschaft, een bolide van minstens 300.000 euro. Docent verkeerskunde Kris Peeters nam de investering van Boonen als aanleiding om een maatschappelijk fenomeen aan te kaarten: dat we wanneer het over de klimaatzaak gaat, we iedereen over dezelfde kam moeten scheren. En dus niet alleen de zwaksten van de samenleving.

Peeters geeft daarbij een concreet voorbeeld. “Mensen die het financieel heel moeilijk hebben en amper stookkosten kunnen betalen, gaan zich soms verwarmen met houtkachels. Maar die worden sinds enkele maanden geviseerd, omdat die kachels ongelooflijk vervuilend zijn. Alternatieven (zoals vloerverwarming of pelletkachels, nvdr.) zijn heel duur en die kunnen kansarmen niet betalen. Maar we kijken hen wel scheef aan omdat ze hun steentje niet willen bijdragen aan het milieu. En wanneer ze dan toch eens een zotte uitgave doen, worden ze opnieuw scheef bekeken. Want we vinden geld een schaars goed, en dat kan je maar beter in zinvolle zaken investeren. Zeker als je het niet heel erg breed hebt”, zegt Peeters.

“Maar als Tom Boonen plots thuiskomt met een peperdure Porsche, dan stellen we ons daar geen vragen bij. We gaan er van uit dat de man daarvoor hard gewerkt heeft en staan we daar bovendien vol bewondering tegenover. Terwijl er hier nochtans ook sprake is van schaarste, maar dan op een andere manier. Het gaat hier namelijk over klimaat, milieu en energieverbruik. Zaken die elk een ‘eindig’ karakter hebben en hoog op de agenda staan in het duurzaamheidsdebat”, luidt het.

Iedereen gelijk

Maar als we ons kritische vragen gaan stellen over het gedrag van minder gegoeden, dan moeten we dat dus ook doen over het gedrag van de rijken, vindt Peeters. “Laat ons iedereen over dezelfde kam scheren. Want we mogen als maatschappij verwachten dat ook de rijken hun middelen meer verantwoord gaan besteden, want de aarde is eindig. Onze bronnen raken stilaan op. Al merk je dat velen vaak dezelfde reflex hebben: we stellen ons geen vragen bij een dure aankoop van pakweg een wielrenner of een profvoetballer. Want dan wordt ons al snel jaloezie verweten. Dus zwijgen we liever.”

Peeters roept dus op om niet langer te blijven steken in klassieke denkbeelden en om ons ook tijdig kritische vragen te stellen. Zeker wanneer het gaat over excessieve aankopen. “Niet om de rijken te viseren, wel omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. Ze kunnen namelijk ook een positieve bijdrage leveren zonder dat het de planeet ten kwade moet komen ”, besluit hij.