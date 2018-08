Nicolas (51) in elkaar geslagen in Brussel: “Gsm met sms’en van overleden zoon gestolen”

Brussel - Een Brusselse man heeft op Facebook een oproep gelanceerd om nadat zijn gsm in de nacht in van zaterdag op zondag gestolen werd. Het toestel zelf is niets waard, maar de inhoud is onbetaalbaar. “Alle berichten van mijn overleden zoon staan daarin”, schrijft hij op Facebook.

Nicolas Pirson deelde een emotionele oproep op zijn Facebookpagina nadat het beroofd werd in centrum Brussel. “Ik zou mijn gsm terugwillen (die overigens niets waard is). Hij is zondag gestolen.” Het is een relatief oude smartphone, maar de inhoud is van onschatbare waarde voor Nicolas. “Op die telefoon staan alle berichten van mijn zoon die zelfmoord pleegde.”

De Brusselse politie bevestigt aan SudInfo dat de man zondagochtend wel degelijk slachtoffer is geweest van een gewelddadige overval. “We zijn zondag omstreeks 4.30 uur opgeroepen geweest. De man lag bloedend en bewusteloos op de grond”, zegt een woordvoerder aan de krant. “Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij verkeerde niet in levensgevaar.”

Er werden nog geen verdachten opgepakt. “Het onderzoek loopt”, klinkt het nog. Hoewel Nicolas enkele rake klappen kreeg en uiterst waardevolle herinneringen aan zijn zoon kwijt is, probeert hij de humor van de situatie in te zien. “Vroeger dacht ik dat ik gewoon lelijk was, nu zie ik eruit als een oude punker.”

Als je informatie hebt over de smartphone van Nicolas, kan je contact opnemen met de Brusselse politie (Hoofdstad- Elsene).

Foto: N. Pirson.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.