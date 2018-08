Gentse afvalcrisis: voorstel voor akkoord bij Ivago, personeel stemt donderdag

Gent - Bij de Gentse afvalintercommunale Ivago wordt donderdag vanaf 7 uur ‘s ochtends gestemd over een voorstel voor akkoord van de directie. De tekst komt er na drie dagen overleg met vakbonden ACOD, ACV en VSOA en vertegenwoordigers van het Gentse stadsbestuur. De directie belooft zich te laten coachen om de kloof met de werkvloer te overbruggen. Er komen ook bijkomende hittemaatregelen.

Bij de nieuwe hitteregeling krijgen zo goed als alle zware beroepen bij Ivago een uur hitterust, die ingaat wanneer om 6.00 uur ‘s ochtends temperaturen van 30 graden wordt voorspeld. Dat betekent dat ook containerparken een uur vroeger zullen sluiten, wat proactief aan de burger zal worden meegedeeld. Later wordt bekeken of ophaalploegen in juni tot september vanaf 6 uur ‘s ochtends al kunnen uitrijden. En de afvalintercommunale stelt ook gratis zonnebrandcrème ter beschikking van het personeel, met factor 50.

Bij inhaalbewegingen voor papier en karton wordt gedurende een week een extra ophaalwagen voorzien met drie werknemers. Wanneer ploegen vroeg klaar zijn met hun ophaalrondes, zullen ze extra ritten maken om de ophaalcapaciteit op te krikken. Maar de inzameling van vooral glas en gedeeltelijk karton blijkt ook een knelpunt. Die gebeurt nu door kartonresten in een groter karton aan te bieden en glas in een plastic bak. Dat veroorzaakt bij sommige types recipiënten moeilijkheden. Ivago zal bekijken of de invoering van een gestandaardiseerde glasbak mogelijk is.

Het voorstel moet tegemoetkomen aan verzuchtingen van het personeel over het wederzijds respect, de hitteregeling bij de afvalintercommunale en bijkomende werkkrachten bij inhaaloperaties. Maar het personeel moet de voorstellen wel nog goedkeuren. Donderdag pas wordt gestemd over het voorstel. Vuilniszakken blijven dus zeker nog tot donderdag tegen de Gentse gevels staan, samen met enkele GFT-bakken, karton en glascontainers.