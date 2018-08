Scholz al na zes maanden opnieuw weg bij Club Brugge

Alexander Scholz pakt na een half jaar al zijn biezen bij Club Brugge. De Deense verdediger - eind januari pas overgekomen van Standard - verlaat de Belgische landskampioen en gaat in zijn thuisland voor de Deense landskampioen FC Midtjylland voetballen. Scholz moet nog wel zijn medische testen doorstaan. Het gaat om een definitieve transfer.

De 25-jarige Scholz kon zich het voorbije half jaar nooit als een vaste waarde opwerpen in de Brugse defensie. Vorig seizoen speelde hij in totaal zes matchen voor blauw-zwart, in Play-off 1 was hem maar een invalbeurt van amper vijf minuten gegund. Het was die andere Brugse wintertransfer, de Kroaat Matej Mitrovic, die Scholz naar de bank verdrong.

Afgelopen weekend depanneerde Scholz nog achterin tegen Moeskroen. Het waren zijn laatste 90 minuten in Brugse loondienst. Hij verhuist naar de Deense landskampioen FC Midtjylland. Die speelt dit jaar geen Champions League omdat ze in de tweede voorronde werd uitgeschakeld door het Kazachse Astana.