Hasselt -

Vandalen hebben tientallen auto’s vernield in de ondergrondse parking van de TT-wijk in Hasselt. Ramen zijn ingeslagen, de buitenkant van de auto werd met stenen bewerkt en de zetels hangen vol bloed. “Dat vind ik nog het ergste, dat er overal bloed in de auto ligt”, aldus slachtoffer Natan.