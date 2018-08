Extreme verkeersagressie: automobilist rijdt fietser (17) meermaals opzettelijk omver

Een schokkend geval van verkeersagressie te zuiden van de taalgrens. In Gilly (Charleroi) is een automobilist aangehouden nadat hij een fietser meermaals moedwillig aanreed. Uiteindelijk kon de man in bedwang gehouden worden door getuigen. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag en moet een enkelband dragen.