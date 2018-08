Pakistaans leger redt Belgische klimmers in Himalayagebergte

Pakistaanse soldaten hebben vier alpinisten gered die sinds maandag vast zaten in de Tagas-vallei in het Himalayagebergte nadat een van hen vallende stenen op zich had gekregen. Onder de klimmers bevindt zich een vermaarde Brusselse klimmer en een Waalse fotograaf. Dat meldt Sudpresse.

De delegatie was op maandag 6 augustus ’s ochtends begonnen aan de afdaling van de Himalaya, toen de bekende Franse klimmer Mathieu Maynadier op een hoogte van meer dan 5.000 meter enkele vallende stenen op zich kreeg en gewond raakte.

Onder de klimmers bevond zich ook Nicolas Favresse, een vermaarde Brusselse klimmer die onder andere in Patagonië al tekende voor spectaculaire afdalingen. Ook Jean-Louis Wertz was mee: hij is een professionele fotograaf die vooral gespecialiseerd is in foto’s van bergen. De vier waren naar Pakistan afgezakt om er nieuwe hoogten te verkennen.

Het Pakistaanse leger moest een reddingsactie op poten zetten om de klimmers te redden. Maynadier werd naar het ziekenhuis gebracht en wordt zo snel mogelijk naar Frankrijk gerepatrieerd, de andere klimmers zijn ongedeerd.