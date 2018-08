‘Boer Guy’ geeft honderd leden scouts onderdak tijdens storm: “Sommigen sliepen zelfs op toilet”

Geel / Diepenbeek -

Jeugdbewegingen die geëvacueerd worden tijdens een kamp, worden meestal opgevangen in sporthallen of parochiezalen. Niet zo bij de Diepenbeekse scouts afgelopen nacht, die door de storm hun kampterrein moesten verlaten. Zij gingen met 90 leden en 10 leiding slapen bij de Geelse boer Guy. In de living, in de slaapkamer van Guy, op de gang en zelfs op de wc.