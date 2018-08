Op de deur hangt een briefje: "Doen we niet open? Dan ben je van de belastingen." Wie zou hier wonen?

“Je belt en men doet niet open? Dan ben je waarschijnlijk van de belastingen. Zo niet, gebruik dan de scheepsbel aan de blauwe poort. Geen verkoop aan de deur van boeken, voorverwarmde ijskreem, steunkaarten, steunkousen, schoonmoeders, kalenders, radio­actief afval, tombola, afgedraaide olie, sinaasappel­sienen of wat dan ook. Zwart geld gewoon in de brievenbus, a.u.b. Dankuwel, merciekes.” Nou, die kan tellen als binnenkomer. Het briefje aan de voordeur verraadt twee dingen: dat hier iemand met humor woont, en met een voorliefde voor schepen. Wie zou hier in godsnaam wonen?